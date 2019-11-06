2019-11-06T22:00:37+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пьяный минчанин по дороге домой срывал с машин зеркала, ненужные потом выбросил в урну

Злоумышленника задержали по горячим следам [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Часть украденных зеркал вор спрятал у знакомой, ненужные - выбросил. Фото: pixabay.com.Часть украденных зеркал вор спрятал у знакомой, ненужные - выбросил. Фото: pixabay.com.
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На днях серьезная неприятность с утра ожидала автолюбителей из Серебрянки. Сразу несколько владельцев авто обнаружили, что за ночь их машины лишились зеркал заднего вида. В каких-то иномарках неизвестный просто выковырял стекла, а где-то полностью отломал все зеркало. Инцидент расследовали правоохранители Ленинского РУВД, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Преступник попался на камеры видеонаблюдения и вскоре был установлен. Автовором оказался 28-летний безработный минчанин. Ночью мужчина в изрядном подпитии возвращался домой и внезапно захотел похитить части машин.

– Он украл несколько наружных зеркал, а в одной иномарке стекло не поддалось, и он полностью отломал зеркало. Какие-то стекла он потом спрятал на общем балконе у знакомой. А совсем не нужные ему детали от машин просто выбросил в ближайшую урну, после чего преспокойно пошел к дому. Всего повреждено около 6 авто, – добавили в ГУВД.

Дело передано на правовую оценку. Ранее минчанин судим не был. Правоохранители проверяют его причастность к другим подобным правонарушениям в столице.

Минчанин по пути домой похитил зеркала с автомобилей.

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