2019-11-07T12:10:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Рэпер Серега объяснил, почему отказывается от белорусского паспорта

По его словам, «белорусский паспорт - как юность, он быстро заканчивается
Григоррий ГРИБОВ
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Рэпер Серега объяснил, почему отказывается от белорусского паспорта. Кадр из видеоинтервью проекта «Зэ Интервьюер».Рэпер Серега объяснил, почему отказывается от белорусского паспорта. Кадр из видеоинтервью проекта «Зэ Интервьюер».
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Гомельский рэпер Сергей Пархоменко, известный как Серега, решил отказаться от белорусского паспорта. Автор и исполнитель таких хитов как «Черный бумер», «Возле дома твоего» и «Миллион долларов США» уже давно живет и творит в Киеве. У него уже давно есть бессрочный вид на жительство. Теперь Серега решил и вовсе отказаться от белорусского паспорта. Причину он объяснил в интервью украинскому проекту «Зэ Интервьюер»:

- Я еще не гражданин Украины. Я через несколько месяцев надеюсь получу украинское гражданство. Белорусский паспорт он очень тонкий. Он красивый, но очень тонкий. И как только тебе выдали новый, уже через неделю пограничники тебе говорят: слушай, негде штамп ставить.

Если у тебя какая-то ностальгия по Беларуси?

- Нет, абсолютно. У меня есть ностальгия по временам, когда был советский союз. Я не белорусский человек, - заявил Серега.

Полное интервью можно посмотреть по ссылке.

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