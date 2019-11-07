Лукашенко находится в ОАЭ уже вторую неделю

За это время он провел всего две встречи

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7 ноября пошел уже восьмой день с тех пор, как президент Беларуси улетел в Объединенные арабские эмираты. Как и раньше, кроме старшего сына Виктора президент взял с собой и младшего сына Николая.

За это время президент Беларуси провел две встречи. Первая состоялась только через шесть дней пребывания Лукашенко в ОАЭ, чем занимался президент до этого - неизвестно. Президент Беларуси встретился с премьер-министром (он же занимает должность министра обороны) ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. На фотографиях видно, что белорусская делегация состоит из Александра Лукашенко, Виктора Лукашенко и Николая Лукашенко.

6 ноября, на седьмой день визита, Лукашенко встретился с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном – это младший брат президента страны. О встрече пресс-служба рассказывает очень обтекаемо:

- Обсуждался ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам недавнего визита наследного принца в Беларусь, определены дальнейшие шаги по их выполнению. Стороны обсудили взаимодействие в сельском хозяйстве, промышленности, банковском деле, логистике, гуманитарной сфере. Отдельное внимание уделено сотрудничеству в области спорта. Одной из составляющих двусторонних отношений является военно-техническое сотрудничество. В этом плане заявлено о готовности к расширению диалога по интересующим эмиратскую сторону направлениям, в том числе в области научных исследований, обучения, проведения совместных тренировок, обмена опытом.

Напомним, Александр Лукашенко улетел в Абу-Даби еще в прошлом месяце – 31 октября. Пресс-служба президента о начале визита сообщила с задержкой в сутки. Правда, так бывало и раньше: например, в 2017 году задержка составила трое суток, в тот год Лукашенко гостил в Эмиратах 13 дней.