2019-11-07T17:10:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Автомобильные очереди на выезд из Беларуси продолжают расти

В длинные выходные многие белорусы традиционно решают съездить за границу
Григорий ГРИБОВ
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Автомобильные очереди на выезд из Беларуси продолжают расти.Автомобильные очереди на выезд из Беларуси продолжают расти.
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Очереди легковых автомобилей образовались в четверг на выезд из Беларуси в сопредельные страны, свидетельствуют данные Госпогранкомитета республики.

В длинные выходные многие белорусы традиционно решают съездить за границу. Учитывая увеличение потока, и таможня, и ГПК предприняли необходимые меры, однако полностью предотвратить неудобства не удалось.

Так, днем в четверг на выезд из Беларуси в сопредельные страны наблюдаются очереди легковых автомобилей.

Въезда в Литву со стороны Беларуси днем ожидают более 630 легковых автомобилей, больше всего – в пунктах «Бенякони» и «Привалка». Более 550 автомобилей стоят на польской границе.

Очереди также наблюдаются на границах с Латвией и Украиной. На границах с Латвией, Литвой и Украиной днем в четверг фиксируются и очереди из грузового автотранспорта.

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