2019-11-07T17:09:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Выборы сенаторов состоялись в Беларуси

А выборы в Палату представителей пройдут в Беларуси 17 ноября
Григорий ГРИБОВ
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Выборы сенаторов состоялись в Беларуси.Выборы сенаторов состоялись в Беларуси.
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В четверг прошло голосование по зарегистрированным ЦИК кандидатам в сенаторы на заседаниях депутатов местных Советов депутатов базового уровня в каждой области и депутатов Мингорсовета. Итоги выборов ЦИК планирует подвести 12 ноября. Членом Совета республики может быть гражданин Белоруссии, достигший 30 лет и проживший на территории соответствующей области, города Минска не менее пяти лет. Кроме того, кандидатами в члены верхней палаты парламента не могут быть выдвинуты граждане, имеющие судимость. Одно и то же лицо не может одновременно являться членом двух палат парламента. Член Совета Республики также не может быть одновременно членом правительства.

Выборы в Палату представителей (нижнюю палату) пройдут в Беларуси 17 ноября.

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