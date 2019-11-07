2019-11-07T17:09:18+03:00
Общество
КП Беларусь

В аварии под Борисовом погибла женщина, еще четверо ранены

Водителю грозит до пяти лет тюрьмы
Григорий ГРИБОВ
Поделиться:
В аварии под Борисовом погибла женщина, еще четверо ранены. Фото: УГАИ МВД РБ.В аварии под Борисовом погибла женщина, еще четверо ранены. Фото: УГАИ МВД РБ.
Изменить размер текста:

Авария произошла сегодня около полуночи на 430-м км трассы М-1 «Брест-Минск-граница Российской Федерации» вблизи деревни Дубовый Лог - это под Борисовом.

По предварительной информации, водитель автомашины Nissan не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем Mercedes.

От полученных повреждений пассажирка Nissan скончалась в скорой помощи по пути в больницу. Травмы различной степени тяжести получили четверо участников аварии. Двоим из них, в том числе и семилетнему ребенку, понадобилась госпитализация.

На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ, МЧС, медики.

В отношении водителя Nissan Борисовским РОСК возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств».

Напомним, по данным МВД, с начала этого года в результате ДТП более 400 человек погибли и свыше 3000 получили ранения.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Браславе пьяный водитель на дороге перевернул Citro n с 4 пассажирами
«Климатическую забастовку» назвали словосочетанием 2019 года
«Белавиа» начнет летать в Вену
«Мой визит в ОАЭ не всем понятен»: Лукашенко прокомментировал свою поездку в Эмираты
Выборы сенаторов состоялись в Беларуси
Автомобильные очереди на выезд из Беларуси продолжают расти
Лукашенко находится в ОАЭ уже вторую неделю
Рэпер Серега объяснил, почему отказывается от белорусского паспорта
Пьяный минчанин по дороге домой срывал с машин зеркала, ненужные потом выбросил в урну
Пьяный сожитель пырнул ножом женщину и продолжил с ней выпивать, а к утру она умерла
ЧП на производстве: на закрытой территории под погрузчик попал и скончался 57-летний мужчина
Мозырьский пенсионер, который выбросил кошек с 9 этажа, отсидит 3 месяца