В аварии под Борисовом погибла женщина, еще четверо ранены. Фото: УГАИ МВД РБ.

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Авария произошла сегодня около полуночи на 430-м км трассы М-1 «Брест-Минск-граница Российской Федерации» вблизи деревни Дубовый Лог - это под Борисовом.

По предварительной информации, водитель автомашины Nissan не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем Mercedes.

От полученных повреждений пассажирка Nissan скончалась в скорой помощи по пути в больницу. Травмы различной степени тяжести получили четверо участников аварии. Двоим из них, в том числе и семилетнему ребенку, понадобилась госпитализация.

На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ, МЧС, медики.

В отношении водителя Nissan Борисовским РОСК возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств».

Напомним, по данным МВД, с начала этого года в результате ДТП более 400 человек погибли и свыше 3000 получили ранения.