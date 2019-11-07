«Мой визит в ОАЭ не всем понятен»: Лукашенко прокомментировал свою поездку в Эмираты

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7 ноября пошел уже восьмой день с тех пор, как президент Беларуси улетел в Объединенные Арабские Эмираты. Как и раньше, кроме старшего сына Виктора президент взял с собой и младшего сына Николая. Президент Беларуси встретился с премьер-министром (он же занимает должность министра обороны) ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. На фотографиях видно, что белорусская делегация состоит из Александра Лукашенко, Виктора Лукашенко и Николая Лукашенко. 6 ноября, на седьмой день визита, Лукашенко встретился с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном – это младший брат президента страны.

7 ноября Александр Лукашенко встретился с советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бен Заидом аль-Нахайяном. Заявляется, что на встрече обсуждали уже реализуемые и перспективные совместные проекты, в том числе в сфере искусственного интеллекта, его применения в разных сферах.

- Я прежде всего хочу вас поблагодарить за ту открытость, которую вы проявляете в ходе моего визита в Эмираты. Не во всем понятен, не всем понятен, даже его активные пропагандисты и разработчики не знают, к чему он в конце концов приведет. Тем не менее, весь мир движется в этом направлении. И Эмираты инвестируют колоссальные средства в развитие искусственного интеллекта, - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что предложение ознакомить белорусскую делегацию с уровнем развития искусственного интеллекта в ОАЭ заслуживает особого уважения.

- Потому что эта сфера пока что достаточно закрытая. Каждая страна, если она занимается искусственным интеллектом, скрывает результаты этого творения друг от друга. Вы проявляете высочайшую открытость, и мы это очень ценим, - сказал Александр Лукашенко.

В завершение встречи Лукашенко подарил шейху Тахнуну бен Заиду аль-Нахайяну белорусские сладости и созданную по старинной технологии копию Слуцкого пояса. Его цена – 5 тысяч долларов.