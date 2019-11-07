2019-11-07T17:33:38+03:00
Общество
КП Беларусь

«Белавиа» начнет летать в Вену

Об этом шла речь на встрече министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко с послом Австрии в Беларуси Алоизией Вергеттер
Григорий ГРИБОВ
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«Белавиа» начнет летать в Вену.«Белавиа» начнет летать в Вену.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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Сейчас полеты на линии Вена-Минск-Вена выполняет авиакомпания «Австрийские авиалинии». «Белавиа» тоже приняла решение о начале собственных полетов в Вену в 2020 году.

Таким образом, самолеты между Минском и Веной будут летать 14 раз в неделю, рейсы будут выполняться перевозчиками двух стран - по 7 частот каждой стороной в соответствии с действующими договоренностями на уровне авиационных властей Беларуси и Австрии.

По оценкам «Белавиа», выполнение собственных рейсов в Вену позволит белорусскому перевозчику увеличить объем экспорта услуг, а также проводить гибкую тарифную политику на данном направлении и представить пассажирам более привлекательное предложение. Также это будет способствовать созданию большего количества стыковок в Минске и, соответственно, увеличению транзитного пассажиропотока по сети «Белавиа».

Кроме того, на конференции Международной организации гражданской авиации ICAO Air Services Negotiation Event 2019, которая пройдет 2-6 декабря в Иордании, планируется провести консультации авиационных властей двух стран по вопросу увеличения частот на направлении Минск-Вена-Минск.

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