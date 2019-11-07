В Браславе пьяный водитель на дороге перевернул Citroen с 4 пассажирами

Машина несколько раз перевернулась и врезалась в валун, удивительно, что никто не пострадал

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на Витебщине в среду, 6 ноября. Об этом пресс-служба УВД Витебского облисполкома проинформировала на страничке во ВКонтакте.

Авария случилась поздно вечером, около 00.00 часов. На «кольце» в Браславе не смог справиться с управлением легкового «Ситроена» 41-летний водитель.

Прибывшие на место аварии правоохранители выяснили, что всего в машине находились 5 человек. И водитель, и пассажиры иномарки являются жителями Полоцка. На территории Браславского района они трудятся на одном из строительных объектов.

За рулем иномарки был пьяный бесправник. Фото: ГАИ Витебск.

– Как показала экспертиза медосвидетельствования водителя, в его крови на момент аварии было 1,8 промилле алкоголя, – пояснили в пресс-службе.

Против мужчины составлено несколько административных протоколов. Еще два протокола составлены на одного из пассажиров, 33-летнего владельца авто, передавшего руль пьяному бесправнику. К счастью, в серьезной аварии обошлось без пострадавших.

По факту ДТП проводится проверка.