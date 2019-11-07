2019-11-07T19:36:59+03:00
Политика
КП Беларусь

Стало известно, зачем Лукашенко полетит в Австрию

Визит запланирован уже на следующую неделю
Надежда БУТОВИЧ
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После визита в ОАЭ Александр Лукашенко совершит еще одну заграничную поездку.После визита в ОАЭ Александр Лукашенко совершит еще одну заграничную поездку.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Президент Беларуси вторую неделю находится в ОАЭ. В Эмиратах белорусский глава провел несколько деловых встреч и, видимо, как и собирался «обмакнул ноги в Персидский залив».

«Каникулы» президента еще не закончились, но уже стало известно, что впереди у него напряженная рабочая неделя. Так во вторник, 12 ноября, Александр Лукашенко должен уже оказаться в Евросоюзе. Об этом сообщает ресурс ots.at.

Глава Беларуси с рабочим визитом посетит Австрию, где не только встретится с руководством, но и поучаствует в Австрийско-белорусском бизнес-форуме.

– В Вене 12 ноября федеральный президент Александр ван дер Беллен примет Лукашенко. В рамках официального визита также состоятся переговоры белорусского президента с главой нацсовета Австрии Вольфгангом Соботкой, – уточнил ресурс.

Напомним, еще в начале октября деловой визит президента в ЕС анонсировал Владимир Макей. Правда, тогда глава белорусского дипведомства подчеркнул, что «визиты ради визита» в Беларуси не приветствуются. А вот официальная поездка, итогом которой станут «конкретные результаты: развитие торгово-экономического сотрудничества, политического, гуманитарного взаимодействий» запланирована до конца года.

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