Под Толочином пожилой мужчина на Hyundai Atos врезался в попутный трактор с бочкой

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Столкновение легковушки с трактором произошло на территории Толочинского района в среду, 6 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ Витебска в официальном аккаунте во ВКонтакте.

Авария случилась вечером, примерно в 20.00 часов. На автотрассе Р 19 направлением Толочин – Крупки в ДТП попали иномарка «Хендай Атос» и отечественный трактор.

– Столкновение двух транспортных средств произошло недалеко от деревни Озерцы. По дороге на «МТЗ 82» ехал 49-летний тракторист. В это же время следом за трактором на легковушке двигался 61-летний местный житель. По невыясненной пока причине водитель «Хендай Атос» допустил столкновение с полуприцепом-бочкой, которую буксировал трактор, – объяснили в пресс-службе.

На фото видно, что габаритные огни у трактора были исправны. Фото: ГАИ Витебск.

В аварии сильно травмирован водитель «Хендая». Пожилого мужчину доставили в реанимацию центральной райбольницы Толочина.

Аварию расследуют специалисты.