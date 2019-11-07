В Костюковичском районе в доме заживо сгорели два сельчанина

В сгоревшем доме нашли тела двух человек. Фотоиллюстрация: МЧС.

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Брошенный окурок в доме стал причиной трагедии в одной из деревень Костюковичского района, считают в пресс-службе УМЧС Могилевского облисполкома.

Пожар на сельской улице в деревне Белая Дуброва случился в ночь на четверг, 7 ноября. Односельчане сообщили о горящем соседском доме примерно в 01.40 часов. Прибывшие на место возгорания спасатели оперативно локализовали и ликвидировали пожар, однако людей спасти не удалось. В сгоревшем доме были обнаружены тела двоих мужчин: 52-летнего хозяина дома и 49-летнего гостя, работавшего скотником в местном агрохозяйстве.

– Огонь частично уничтожил кровлю дома, повредил перекрытия, стены и имущество. Предположительно возгорание случилось из-за неосторожности при курении, – уточнили в УМЧС.

В пресс-службе уточнили что всего за сутки на территории области подразделениям МЧС пришлось выезжать по шести вызовам. В двух случаях это были пожары (Прим.: в Могилеве и Костюковичском районе), а еще 4 случая – для оказания техпомощи.