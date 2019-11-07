2019-11-07T21:02:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Бензин или дизель – на выбор»: В Мозыре механик предприятия после работы продавал на АЗС топливо со служебных чипов

За несколько месяцев он «реализовал» почти 6 тонн горючего
Надежда БУТОВИЧ
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Кражу служебного топлива злоумышленник поставил "на поток".Кражу служебного топлива злоумышленник поставил "на поток".Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В Мозыре в поле зрения правоохранителей попался «предприимчивый» механик местного предприятия. В служебные обязанности 39-летнего мужчины входила ответственность за работу служебного транспорта. Имея доступ к топливным картам, мозырянин решил обратить это в свою пользу, проинформировали в пресс-службе МВД.

– Хищения стали регулярными с мая 2019 года. После рабочего дня горожанин ехал на АЗС, взяв с собой чипы на топливо. И на заправках он предлагал автолюбителям бензин или дизель на выбор по более низкой цене. Затем для сокрытия недостачи подделывались документы, – пояснили в пресс-службе.

Покупатели рассчитывались наличкой, и «выручку» мужчина почти сразу же спускал в увеселительных заведениях Мозыря. В сентябре крупные недостачи выявились во время проверки БЭП. За несколько месяцев механик украл около 6 тонн топлива, ущерб предприятию превысил 9,5 тысячи белорусских рублей.

– За присвоение и растрату против злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит максимально заключение до 7 лет, – пояснили в МВД.

Правда, ущерб фигурант уже возместил, оформив для этого кучу кредитов на всех, кого только можно: на себя, родителей и родственников.

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