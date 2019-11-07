МЧС: В Минске на пожаре в общежитии спасли женщину и эвакуировали 150 человек

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Ночью с 6 на 7 ноября в белорусской столице загорелось здание одного из общежитий, сообщили в пресс-службе МЧС.

Возгорание произошло в 13-этажном здании третьего общежития «Минского моторного завода» на улице Ангарская. Звонок от очевидцев поступил спасателям, примерно в 23.20 часов.

– Прибывшие по вызову спасатели увидели, что огонь выбивается из окон на уровне седьмого этажа. Выяснилось, что горят жилая комната и балкон в одном из жилых блоков, – пояснили в пресс-службе.

Пострадала женщина, которая находилась в соседней комнате. Ее вывели на улицу в маске для спасаемых и передали в руки медикам. Пострадавшей потребовалась госпитализация, у нее были диагностированы ожоги первой и второй степеней, а также термоингаляционная травма.

– Всего были эвакуированы 150 человек, в том числе 20 несовершеннолетних, – добавили в МЧС.

Возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано. Ущерб: поврежденное огнем имущество в жилой комнате и на балконе, закопченная соседняя комната блока.

Предположительно произошел из-за короткого замыкания электропроводки холодильника.