2019-11-08T10:17:29+03:00
Спорт
КП Беларусь

Хоккейная сборная Беларуси под предводительством Захарова победила Францию

Сергей ДЕМИДОВ
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Михаил Захаров всегда гордился трофеями. Фото: hockey.by.Михаил Захаров всегда гордился трофеями. Фото: hockey.by.
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Накануне вечером, 7 ноября, сборная Беларуси одержала победу.

Белорусские хоккеисты обыграли команду Франции на «Турнире четырех наций» в Лиепае, сообщает pressball.by. С выразительным счетом 4:2.

Это новый для хоккейной сборной этап под предводительством бывшего куратора «Юности» Михаила Захарова.

Напомним, предыдущим главным тренером белорусской хоккейной сборной был Андрей Сидоренко, который в Казахстане минувшей весной вывел белорусов в высший дивизион.

Это была задача максимум, которую перед ним ставили. Тем не менее, летом Андрея Михайловича отправили в отставку, заменив его Михаилом Захаровым.

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