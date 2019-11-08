КП Беларусь
В Витебске мужчина вынес соседку из горящей квартиры
Пожар случился в выходной день, 7 ноября
Пожар случился в выходной день, 7 ноября.
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Сообщение о ЧП поступило в службу спасения без двадцати шесть вечера. Пламя вспыхнуло в одной из квартир на проспекте Фрунзе в Витебске.
Дым шел из окна квартиры на седьмом этаже.
Когда вспыхнул огонь, 40-летняя хозяйка квартиры находилась внутри, но ее из огня вынес сосед, сообщает vitebsk.mchs.gov.by.
Женщину отправили в больницу, причина пожара выясняется.