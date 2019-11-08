Россельхознадзор снял санкции с четырех белорусских предприятий

С 9 ноября отменены ограничения на поставки белорусских продуктов сразу нескольких предприятий

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Проведены проверки и в итоге с четырех белорусских предприятий сняты санкции.

Теперь россияне увидят на прилавках российских магазинов продукцию «1-ой Минской птицефабрики», «Миорского мясокомбината», «Лепельского молочноконсервного комбината», а также «Калинковичского молочного комбината».

Россельхознадзор уточняет, что допустит на российский рынок продукцию, произведенную, начиная с 9 ноября и сопровождаемую электронным ветеринарным сертификатом.