КП Беларусь
Россельхознадзор снял санкции с четырех белорусских предприятий
С 9 ноября отменены ограничения на поставки белорусских продуктов сразу нескольких предприятий
Россельхознадзор снял санкции с четырех белорусских предприятий.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Проведены проверки и в итоге с четырех белорусских предприятий сняты санкции.
Теперь россияне увидят на прилавках российских магазинов продукцию «1-ой Минской птицефабрики», «Миорского мясокомбината», «Лепельского молочноконсервного комбината», а также «Калинковичского молочного комбината».
Россельхознадзор уточняет, что допустит на российский рынок продукцию, произведенную, начиная с 9 ноября и сопровождаемую электронным ветеринарным сертификатом.