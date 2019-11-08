2019-11-08T12:35:43+03:00
Экономика
КП Беларусь

Россельхознадзор снял санкции с четырех белорусских предприятий

С 9 ноября отменены ограничения на поставки белорусских продуктов сразу нескольких предприятий
Сергей ДЕМИДОВ
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Россельхознадзор снял санкции с четырех белорусских предприятий.Россельхознадзор снял санкции с четырех белорусских предприятий.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Проведены проверки и в итоге с четырех белорусских предприятий сняты санкции.

Теперь россияне увидят на прилавках российских магазинов продукцию «1-ой Минской птицефабрики», «Миорского мясокомбината», «Лепельского молочноконсервного комбината», а также «Калинковичского молочного комбината».

Россельхознадзор уточняет, что допустит на российский рынок продукцию, произведенную, начиная с 9 ноября и сопровождаемую электронным ветеринарным сертификатом.

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