В Беларусь хотели незаконно ввезти духовые шкафы стоимостью 70 тысяч рублей

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Незаконно ввозимую технику при досмотре грузовика выявили белорусские таможенники.

Фура Volvo ехала через пункт пропуска «Козловичи» из Германии. В документах на товар было указано, что в грузовом отсеке автомобиля перемещаются индукционные варочные панели, встроенные электрические плиты и духовые шкафы, но внутри обнаружили на 53 единицы техники больше, чем было заявлено в документах, сообщает customs.gov.by.

Примерная стоимость незадекларированного товара – 70 тысяч белорусских рублей.

Польской фирме-перевозчику грозит штраф - до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения, но без конфискации техники.