Лукашенко поздравил аграриев Гомельщины с «Дажынкамі»

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Президент Беларуси направил приветствие участникам и гостям фестиваля.

Александр Лукашенко сделал акцент на том, что в Гомельской области собрали достойный урожай, а регион занимает одно из ведущих мест по выращиванию кукурузы, сообщает president.gov.by.

Кроме того, в приветствии президент отмечает, что молочная продукция Гомельщины является любимым и узнаваемым белорусским брендом далеко за пределами страны.