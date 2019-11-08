2019-11-08T16:06:35+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко поздравил аграриев Гомельщины с «Дажынкамі»

Фестиваль-ярмарка "Дажынкі-2019" проходят 8 ноября в Речице
Сергей ДЕМИДОВ
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Лукашенко поздравил аграриев Гомельщины с «Дажынкамі».Лукашенко поздравил аграриев Гомельщины с «Дажынкамі».Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Президент Беларуси направил приветствие участникам и гостям фестиваля.

Александр Лукашенко сделал акцент на том, что в Гомельской области собрали достойный урожай, а регион занимает одно из ведущих мест по выращиванию кукурузы, сообщает president.gov.by.

Кроме того, в приветствии президент отмечает, что молочная продукция Гомельщины является любимым и узнаваемым белорусским брендом далеко за пределами страны.

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