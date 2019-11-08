«Александр Глеб - мальчик, помеченный богом»

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Александр Глеб – знаковая для Беларуси фигура. Знаменитый футболист в свое время играл за культовые европейские клубы - «Арсенал» и «Барселону».

На днях главный тренер жодинского «Торпедо»-БелАЗ Юрий Пунтус рассказал, что думает про Глеба, которого тренировал в конце 90-х, еще будучи тренером БАТЭ.

- В моем понимании это мальчик, помеченный богом. Он обучался футболу среди таких же детей и юношей на асфальте. Но... Это божий дар. В то время он был возрасте лучшим. Не забуду, когда юношескую сборную увел с поля Башмаков. Он сказал: «Мне здоровье Глеба дороже, чем доиграть игру». А его просто бандитским способом били по ногам. Мяч у него забрать было просто невозможно, - сообщает слова Пунтуса pressball.by со ссылкой на youtube-канал КраСава.

Напомним, Юрий Пунтус был первым тренером, который работал с Глебом во времена его перехода из юношеского во взрослый футбол.

Кстати, в этом году у Александра Глеба и его супруги Светланы родилась вторая дочь.

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