Соглашение о партнерстве Беларуси и Евросоюза зависит от ситуации с БелАЭС

Отношения Беларуси и Евросоюза зависят от ситуации с БелАЭС. Фото: Дмитрий БРУШКО

ЕС ставит соглашение о партнерстве с Минском в прямую зависимость от БелАЭС

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В начале 2020 года в белорусском Островце должны запустить первый энергоблок БелАЭС.

В Минэнерго еще летом говорили, что при вводе АЭС в Островце важно не допустить спешки, которая бы повлияла на безопасность.

Теперь стала известна и позиция по БелАЭС Евросоюза.

- Соглашение о партнерстве ЕС-Беларусь подпишут только в случае достижения договоренности по Белорусской АЭС, - сообщает dw.com слова еврокомиссара по политике соседства Йоханнеса Хана.

Евросоюз готов подписать новый документ о взаимоотношениях с Беларусью только в случае достижения договоренности по Белорусской атомной электростанции, которая пока еще строится в Островце.

Напомним, новая АЭС в Беларуси вызывает недовольство в первую очередь у литовцев – атомная станция строится всего в 50 километрах от Вильнюса.

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