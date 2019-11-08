2019-11-08T17:49:21+03:00
Политика
КП Беларусь

Соглашение о партнерстве Беларуси и Евросоюза зависит от ситуации с БелАЭС

ЕС ставит соглашение о партнерстве с Минском в прямую зависимость от БелАЭС
Сергей ДЕМИДОВ
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Отношения Беларуси и Евросоюза зависят от ситуации с БелАЭС.Отношения Беларуси и Евросоюза зависят от ситуации с БелАЭС.Фото: Дмитрий БРУШКО
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В начале 2020 года в белорусском Островце должны запустить первый энергоблок БелАЭС.

В Минэнерго еще летом говорили, что при вводе АЭС в Островце важно не допустить спешки, которая бы повлияла на безопасность.

Теперь стала известна и позиция по БелАЭС Евросоюза.

- Соглашение о партнерстве ЕС-Беларусь подпишут только в случае достижения договоренности по Белорусской АЭС, - сообщает dw.com слова еврокомиссара по политике соседства Йоханнеса Хана.

Евросоюз готов подписать новый документ о взаимоотношениях с Беларусью только в случае достижения договоренности по Белорусской атомной электростанции, которая пока еще строится в Островце.

Напомним, новая АЭС в Беларуси вызывает недовольство в первую очередь у литовцев – атомная станция строится всего в 50 километрах от Вильнюса.

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