2019-11-08T18:21:09+03:00
Экономика
КП Беларусь

Почти $150 миллионов заплатят водители за дороги в 2020 году

Стал известен, бюджет дорожного фонда Беларуси на будущий год
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
З00 миллионов соберут на госпошлине за "дорожный налог", еще 270 миллионов - на платных дорогах.З00 миллионов соберут на госпошлине за "дорожный налог", еще 270 миллионов - на платных дорогах.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Бюджет на грядущий 2020 год для Беларуси определен. В том числе, решено потратить на дороги в 2020 году около 616 миллионов белорусских рублей, информирует sb.by, ссылаясь на пояснительную записку к законопрокету «О бюджете 2020 года».

И, если общая сумма доходов дорфонда республики определена в 616,4 миллиона белорусских рублей, то почти половину сумму заплатят автолюбители. Подсчитано, что фонд дорог за счет оплаты госпошлины за разрешение на допуск ТС к дорожному движению «заработает» чуть более 301 миллиона рублей.

– Для этих же целей – на поддержание и расходы дорожного фонда будет выделено 156 с половиной миллиона бюджетных средств. Еще одну весомую сумму – около 269 миллионов запланировано собрать с авто за проезд по платным дорогам, – уточнялось в Записке.

Напомним, в системе электронного сбора платы за проезд уже сообщили, что количество платных дорог в Беларуси увеличится еще на 62 километра до конца 2019 года. Таким образом, с 1 декабря протяженность платных дорог в республике достигнет 1787 километров.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Карты опасных дорог!»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Видеофакт. В центре Бишкека в кафе прогремели три взрыва: один человек погиб, есть раненые
Соглашение о партнерстве Беларуси и Евросоюза зависит от ситуации с БелАЭС
«Александр Глеб - мальчик, помеченный богом»
Лукашенко поздравил аграриев Гомельщины с «Дажынкамі»
Легковые авто еще стоят в очереди на выезд из Беларуси в страны ЕС
В Беларусь хотели незаконно ввезти духовые шкафы стоимостью 70 тысяч рублей
Россельхознадзор снял санкции с четырех белорусских предприятий
В Витебске мужчина вынес соседку из горящей квартиры
Хоккейная сборная Беларуси под предводительством Захарова победила Францию
МЧС: В Минске на пожаре в общежитии спасли женщину и эвакуировали 150 человек
«Бензин или дизель – на выбор»: В Мозыре механик предприятия после работы продавал на АЗС топливо со служебных чипов
В Костюковичском районе в доме заживо сгорели два сельчанина
Под Толочином пожилой мужчина на Hyundai Atos врезался в попутный трактор с бочкой
Стало известно, зачем Лукашенко полетит в Австрию
В Браславе пьяный водитель на дороге перевернул Citroen с 4 пассажирами
«Климатическую забастовку» назвали словосочетанием 2019 года
«Белавиа» начнет летать в Вену
«Весь мир движется в этом направлении»: Лукашенко в Эмиратах обсудил проекты по искусственному интеллекту
В аварии под Борисовом погибла женщина, еще четверо ранены
Выборы сенаторов состоялись в Беларуси
Автомобильные очереди на выезд из Беларуси продолжают расти
Лукашенко находится в ОАЭ уже вторую неделю
Рэпер Серега объяснил, почему отказывается от белорусского паспорта
Пьяный минчанин по дороге домой срывал с машин зеркала, ненужные потом выбросил в урну
Пьяный сожитель пырнул ножом женщину и продолжил с ней выпивать, а к утру она умерла
ЧП на производстве: на закрытой территории под погрузчик попал и скончался 57-летний мужчина
Мозырьский пенсионер, который выбросил кошек с 9 этажа, отсидит 3 месяца