Видеофакт. В центре Бишкека в кафе прогремели три взрыва: один человек погиб, есть раненые

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В столице Кыргызстана в пятницу, 8 ноября, прогремели несколько взрывов, сообщила belta.by со ссылкой на информацию ТАСС от ГУВД Бишкека.

ЧП случилось днем в столичном кафетерии «Антошка». Внутри заведения прогремели один за другим три сильных взрыва. В результате трагического происшествия погиб один человек – сотрудница кафе скончалась на месте взрыва. Еще 15 пострадавших с различными травмами были госпитализированы.

– Как рассказали очевидцы, сначала прозвучал один взрыв – точку фаст-фуда объял огонь. Но из-за пожара взорвались еще несколько газовых баллонов. Спасатели смогли оперативно локализовать и ликвидировать возгорание, однако без жертв не обошлось, – уточнили в правоохранительном ведомстве.

Трагедия произошла на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик. Причиной ЧС стал взорвавшийся баллон с природным газом, но что привело к этому, предстоит установить следователям.

На видео, которое сняли очевидцы и опубликовал ресурс Bars.media, видно, как к месту ЧП подъезжает машина пожарных. Звучат сирены, кафе горит открытым пламенем, валит черный дым и тут звучит еще один взрыв. Очевидец комментирует: «Страшно-страшно…». Люди на другой стороне улицы жмутся к массивным клумбам и укрываются за машинами.