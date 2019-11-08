2019-11-08T19:33:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Макс Корж, «Океан Эльзы», «Руки вверх», «Ленинград»: мошенник из Барановичей c «липовыми» билетами обманул 20 человек

В УСК считают, что потерпевших может быть гораздо больше
Надежда БУТОВИЧ
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Парень продавал в соцсетях поддельные билеты. Фото: СК.Парень продавал в соцсетях поддельные билеты. Фото: СК.
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Брестскими следователями расследуется уголовное дело против мошенника-«меломана». Об этом пресс-служба Следственного комитета сообщила в официальном Telegram-аккаунте.

Так к правоохранителям обратились потерпевшие, которые в соцсетях приобрели «билеты» на концерты любимых исполнителей, но на мероприятия не попали.

– Потерпевшие стали жертвами мошенника, 21-летнего жителя Барановичского района. Молодой человек в интернете размещал объявления о продаже билетов на очень популярные группы и артистов: «Океан Эльзы», «Руки вверх», Макс Корж, «Лениград». Обычно он выставлял ценник около 70 белорусских рублей. Покупателями были доверчивые граждане из столицы, а также Брестской, Гомельской, Могилевской и Минской областей, – пояснили в пресс-службе.

Часто покупатели хотели пойти на концерт с друзьями или семьей и приобретали сразу по несколько поддельных билетов. Деятельность мошенника продолжалось несколько месяцев: с июня по октябрь 2019 года. Следователями установлены 20 противоправных фактов, ущерб по которым превысил 2 тысячи рублей. Но жертв из соцсетей может быть гораздо больше. Фигурант заключен под стражу, его обвиняют в мошенничестве.

Если вы также стали жертвой мужчины на фото, позвоните в милицию – 102.

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