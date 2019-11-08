2019-11-08T20:20:47+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Житель Орши в примерочной магазина спрятал под одежду детскую куртку, оттолкнул продавщицу и убежал

Злоумышленника выследила служебная собака [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Безработный ранее судимый сельчанин выкрал детскую куртку из магазина. Фото: стоп-кадр.Безработный ранее судимый сельчанин выкрал детскую куртку из магазина. Фото: стоп-кадр.
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Дерзкую кражу на днях в одном из ТЦ райцентра в Витебской области совершил местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Покупатель средних лет зашел в магазин в Орше, выбрал несколько вещей на вешалках и отправился с ними в примерочную. Спустя пару минут мужчина вышел в торговый зал, но при этом словно «пополнел»

– Продавцы заметили, что мужчина хочет смошенничать, но тот оттолкнул одну из девушек и побежал прочь, – пояснили в пресс-службе.

Кассиры нажали тревожную кнопку и на место преступления прибыла группа задержания Департамента охраны. Сразу же по следу пустили служебную собаку. Похожего на вора преступника обнаружили через несколько минут на одной из городских улиц, под одеждой он все еще прятал новенькую детскую курточку со всеми этикетками. Фигуранта арестовали.

– По подозрению в краже задержан 53-летний ранее судимый безработный сельчанин из Оршанского района. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в грабеже, – добавили правоохранители.

Орша. Хищение в магазине.

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