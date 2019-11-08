2019-11-08T20:46:26+03:00
Политика
КП Беларусь

В Минске кандидаты в депутаты вышли на массовые пикеты

Общественные деятели собрались на столичной площади Свободы
Надежда БУТОВИЧ
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Массовые пикеты у ратуши в Минске. Фото: politring.com.Массовые пикеты у ратуши в Минске. Фото: politring.com.
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В белорусской столице вечером в пятницу, 8 ноября, прошли коллективные пикеты кандидатов в депутаты от оппозиции. Об этом массовом событии проинформировал ресурс БелаПАН.

Политпикеты оппозиционные кандидаты проводили на площади Свободы недалеко от ратуши, рядом с ними выступали и пикетировали кандидаты, которых поддерживали активисты БРСМ и «Белой Руси».

Известно, что на пикеты в столицу приехали также кандидаты из регионов: Светлогорска, Мозыря, Бобруйска, других городов, также выступали члены партий и блогеры.

Один из выступающих на пикете в Минске присутствовал виртуально: Степан Путило (Прим:. Автор популярного Telegram-канала «NEXTA») «прислал» картонные копии и вещал из Варшавы в видео-обращении.

На акции кандидаты в той или иной степени затрагивали вопросы экономики, демографии, политики и других сфер жизни Беларуси.

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