2019-11-08T21:27:50+03:00
Здоровье
КП Беларусь

Белорусским женщинам от 25 до 60 лет предложили пройти опрос в интернете и получить бесплатную медконсультацию

Акция проводится при инфоподдержке ПРООН
Надежда БУТОВИЧ
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Белоруски признают здоровье главной ценностью, но при этом игнорируют профосмотры и не ведут здоровый образ жизни. Фото: pixabay.com.Белоруски признают здоровье главной ценностью, но при этом игнорируют профосмотры и не ведут здоровый образ жизни. Фото: pixabay.com.
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В Белстат подсчитали, что большинство белорусов – около 80 процентов населения называют здоровье одной из главнейших жизненных ценностей. Однако при этом реальную заботу о своем здоровье, по словам медиков, проявляют далеко не все. Не в приоритете этот вопрос и у белорусских женщин. Игнорируются или опускаются не только темы ЗОЖ, но рекомендуемые Минздравом профосмотры у маммологов, гинекологов и иных специалистов, сообщает belta.by.

Для перелома сложившейся тенденции в Беларуси стартовала и до конца ноября продлится акция «Актуальные вопросы женского здоровья», инфопартнером которой среди прочих стала ПРООН.

В чем суть акции?

Это масштабное исследование в формате онлайн-опроса. Ответить на вопросы анонимно в интернете смогут женщины в возрасте от 25 до 60 лет, это могут быть как горожанки, так и сельские жительницы.

– Заполнение анкеты позволит каждой из респонденток в итоге получить квалифицированный ответ на любой интересующий вопрос о здоровье. Ответ, подготовят профильные специалисты и затем вышлют его на электронную почту, которую оставят участники исследования, – пояснил ресурс.

Полученную по итогам масштабного исследования информацию белорусские врачи смогут использовать для улучшения и мониторинга ситуации с осведомленностью женщин.

Опрос проводится онлайн по 25 ноября.

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