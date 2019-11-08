2019-11-08T22:23:46+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Украине арестованы супруги-ветераны АТО, которых подозревают в убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета

Правоохранители молчат, но супруга задержанного в Facebook написала: «будут вешать дело Шеремета»
Надежда БУТОВИЧ
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Супруги могут стать фигурантами уголовного дела об убийстве Павла Шеремета. Фото: pravda.com.ua.Супруги могут стать фигурантами уголовного дела об убийстве Павла Шеремета. Фото: pravda.com.ua.
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Напомним, известный в Беларуси и Украине журналист и общественный деятель Павел Шеремет был убит в июле 2016 года: взорвали автомобиль, в котором он находился. Несколько лет в расследовании не было сдвигов. Затем о не продвигающемся следствии заявил тогда еще кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Интерес новых властей словно дал делу новый толчок, ресурс «Украинская Правда» сообщил, что арестованы предполагаемые исполнители расправы над журналистом.

Так в Украине силовики задержали экс-бойцов АТО – супружескую пару Грищенко. Владислав и Ирина, так называемые ветераны Буча и Пума, по информации СМИ могут стать фигурантами в уголовном деле об убийстве Шеремета.

Первой на такую мысль навела сама Ирина Грищенко. После задержания супруга на территории Ивано-Франковска женщина написала в своем Фейсбуке, мол «дело мужа забрали в Киев в Главное следственное управление», а затем сакцентировала: «на него будут вешать убийство Шеремета». Известно, что у мужчины богатое криминальное прошлое.

Взрывчатку ночью заложили под машину парочка неизвестных в спортивных костюмах. Фото: стоп-кадр.

Взрывчатку ночью заложили под машину парочка неизвестных в спортивных костюмах. Фото: стоп-кадр.

Как ранее сообщали правоохранители автомобиль Шеремета был взорван устройством, состоявшем из элементов противопехотной мины МОН-50. Взрывчатку примерно в 02.40 часов заложила женщина в спортивном костюме, которую сопровождал мужчина тоже в спортодежде с бородкой ростом около 168 – 175 сантиметров.

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