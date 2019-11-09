2019-11-09T10:07:06+03:00
Спорт
КП Беларусь

Минское «Динамо» с возвращением Гуренко обыграло «Дняпро»

Пока тренер отбывал 5-матчевую дисквалификацию, команда выдала серию без побед
Захар ПЛАТОНОВ
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Матч "Динамо" Минск - "Дняпро". В атаке Данило. Фото: ФК Динамо МинскМатч "Динамо" Минск - "Дняпро". В атаке Данило. Фото: ФК Динамо Минск
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28-й тур чемпионата Беларуси по футболу открылся матчем минского «Динамо» и могилевского «Дняпро». Он был примечателен тем, что главный тренер динамовцев Сергей Гуренко отбыл 5-матчевую дисквалификацию и вновь смог присутствовать на тренерской скамейке вместе с командой. Эти пять матчей «Динамо» провело удручающе: два поражения и три ничью. На сей раз минчане выиграли – 3:0.

- Я сам смотрел за играми с трибун и был шокирован. Эти матчи – какое-то недоразумение. Мне сложно ответить, с чем это связано, - сказал Гуренко, отметив, что на тренировках был доволен командой.

Центральный матч тура состоится 10 ноября: «Ислочь» В Минске примет брестское «Динамо». Брестчане в случае победы досрочно гарантируют себе чемпионский титул – первый в своей истории. БАТЭ же впервые с 2006 года останется без золотых медалей.

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