Минское «Динамо» с возвращением Гуренко обыграло «Дняпро»

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28-й тур чемпионата Беларуси по футболу открылся матчем минского «Динамо» и могилевского «Дняпро». Он был примечателен тем, что главный тренер динамовцев Сергей Гуренко отбыл 5-матчевую дисквалификацию и вновь смог присутствовать на тренерской скамейке вместе с командой. Эти пять матчей «Динамо» провело удручающе: два поражения и три ничью. На сей раз минчане выиграли – 3:0.

- Я сам смотрел за играми с трибун и был шокирован. Эти матчи – какое-то недоразумение. Мне сложно ответить, с чем это связано, - сказал Гуренко, отметив, что на тренировках был доволен командой.

Центральный матч тура состоится 10 ноября: «Ислочь» В Минске примет брестское «Динамо». Брестчане в случае победы досрочно гарантируют себе чемпионский титул – первый в своей истории. БАТЭ же впервые с 2006 года останется без золотых медалей.