В Ивацевичском районе очевидец пожара спаc четырехлетнего мальчика

Во время пожара в деревне Вулька-Обровская сосед спас четырехлетнего мальчика, который был один в квартире. Фото: МЧС

В Ивацевичском районе очевидец пожара спал четырехлетнего мальика Ребенок был дома один 08 ноября 11:16 в Ивацевичский РОЧС поступило сообщение: горит квартира в трехэтажном жилом доме деревне Вулька-Обровская. Первое подразделение МЧС прибыло

Изменить размер текста: A A

08 ноября 11:16 в Ивацевичский РОЧС поступило сообщение: горит квартира в трехэтажном жилом доме деревне Вулька-Обровская.

Первое подразделение МЧС прибыло к месту происшествия за три минуты. До этого сосед, ставший очевидцев пожара, спас ребенка. Хозяева квартиры в тот момент были на работе, их старшая 10-летняя дочь находилась у бабушки. Дома остался только четырехлетний мальчик. Его очевидец обнаружил на полу в коридоре, и до прибытия спасателей вскрыл деревянную дверь квартиры, вынес мальчика на свежий воздух и передал врачам. После осмотра ребенка отправили в центральную районную больницу, он не пострадал.

Работники МЧС со второго и третьего этажей эвакуировали по трехколенным лестницам четверых взрослых и четверых детей. Еще двое взрослых вышли из здания по лестничному маршу при помощи дополнительных масок.

Огнем было уничтожено имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Причины возгорания уточняются, - сообщает МЧС.