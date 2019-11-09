2019-11-09T11:47:56+03:00
Общество
КП Беларусь

В Ивацевичском районе очевидец пожара спаc четырехлетнего мальчика

В Ивацевичском районе очевидец пожара спал четырехлетнего мальика Ребенок был дома один 08 ноября 11:16 в Ивацевичский РОЧС поступило сообщение: горит квартира в трехэтажном жилом доме деревне Вулька-Обровская. Первое подразделение МЧС прибыло
Поделиться:
Во время пожара в деревне Вулька-Обровская сосед спас четырехлетнего мальчика, который был один в квартире. Фото: МЧСВо время пожара в деревне Вулька-Обровская сосед спас четырехлетнего мальчика, который был один в квартире. Фото: МЧС
Изменить размер текста:

08 ноября 11:16 в Ивацевичский РОЧС поступило сообщение: горит квартира в трехэтажном жилом доме деревне Вулька-Обровская.

Первое подразделение МЧС прибыло к месту происшествия за три минуты. До этого сосед, ставший очевидцев пожара, спас ребенка. Хозяева квартиры в тот момент были на работе, их старшая 10-летняя дочь находилась у бабушки. Дома остался только четырехлетний мальчик. Его очевидец обнаружил на полу в коридоре, и до прибытия спасателей вскрыл деревянную дверь квартиры, вынес мальчика на свежий воздух и передал врачам. После осмотра ребенка отправили в центральную районную больницу, он не пострадал.

Работники МЧС со второго и третьего этажей эвакуировали по трехколенным лестницам четверых взрослых и четверых детей. Еще двое взрослых вышли из здания по лестничному маршу при помощи дополнительных масок.

Огнем было уничтожено имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Причины возгорания уточняются, - сообщает МЧС.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Россия и Беларусь согласовали 16 дорожных карт по экономической интеграции
Сотрудник МЧС случайно стал свидетелем пожара и спас семью в Петриковском районе
Минское «Динамо» с возвращением Гуренко обыграло «Дняпро»
В Украине арестованы супруги-ветераны АТО, которых подозревают в убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета
Белорусским женщинам от 25 до 60 лет предложили пройти опрос в интернете и получить бесплатную медконсультацию
В Минске кандидаты в депутаты вышли на массовые пикеты
Житель Орши в примерочной магазина спрятал под одежду детскую куртку, оттолкнул продавщицу и убежал
Макс Корж, «Океан Эльзы», «Руки вверх», «Ленинград»: мошенник из Барановичей c «липовыми» билетами обманул 20 человек
Видеофакт. В центре Бишкека в кафе прогремели три взрыва: один человек погиб, есть раненые
Почти $150 миллионов заплатят водители за дороги в 2020 году
Соглашение о партнерстве Беларуси и Евросоюза зависит от ситуации с БелАЭС
«Александр Глеб - мальчик, помеченный богом»
Лукашенко поздравил аграриев Гомельщины с «Дажынкамі»
Легковые авто еще стоят в очереди на выезд из Беларуси в страны ЕС
В Беларусь хотели незаконно ввезти духовые шкафы стоимостью 70 тысяч рублей
Россельхознадзор снял санкции с четырех белорусских предприятий