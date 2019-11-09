2019-11-09T12:21:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Сотрудник МЧС случайно стал свидетелем пожара и спас семью в Петриковском районе

Алексей Ерш вынес из горящего здания трех человек
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Причина произошедшего устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении. Фото: МЧСПричина произошедшего устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении. Фото: МЧС
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Ночью 9 ноября в 2:14 командир отделения Петриковского районного подразделения МЧС старший сержант внутренней службы Алексей Ерш в свой выходной возвращался домой. Случайно он стал свидетелем пожара, после чего сразу же сообщил об этом коллегам. А сам, оценив обстановку, стал действовать: проник в дом через оконный проем и поочередно вынес на улицу хозяина дома, его супругу и их совершеннолетнего сына.

Прибывшие на место происшествия медики осмотрели и оказали помощь пострадавшим, госпитализация им не потребовалась. В дома пожаром была уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие, некоторое имущество. Пострадавших нет.

Причина произошедшего устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщает МЧС.

Днем ранее в Ивацевичском районе сосед из горящей квартиры вынес четырехлетнего мальчика, который был один дома.

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