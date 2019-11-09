Россия и Беларусь согласовали 16 дорожных карт по экономической интеграции

Лукашенко и Путин программу интеграции в сфере экономики могут увидеть уже в декабре. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Как сообщает источник «Коммерсанта», дальше России будет «дожимать» до политической интеграции

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Россия и Беларусь согласовали около половины «дорожных карт», в рамках программы экономической интеграции двух стран, сообщает со ссылкой на свои источники издание «Коммерсантъ». Эти документы касаются разных сфер: сближение макроэкономической политики, валютного регулирования, унификации бухучета, сближения налогового законодательства и т.д.

Если работа продолжится в таком же темпе, то все «дорожные карты» будут готовы к 20-летию подписания договора о создании Союзного государства. То есть к саммиту в честь круглой даты (в Москве 8 декабря) президенты Беларуси и России могут увидеть и утвердить программу интеграции. Как сообщают источники «Коммерсанта», после потери экономической независимости Беларуси, встанет вопрос об активной политической интеграции.

Ожидается, что по оставшимся вопросам работа будет вестись 19 ноября на встрече премьер-министров Сергея Румаса и Дмитрия Медведева в рамках заседания Совета министров Союзного государства. Среди вопросов: энергетика, налоговое законодательство, сельское хозяйство.

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