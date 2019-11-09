Вынесен приговор «Васе Васечкину», который в Гродно пьяным требовал самолет и миллион долларов

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Это случилось вечером 15 апреля 2019 года. В милицию позвонил пьяный мужчина и потребовал миллион долларов, а также и самолет. Дальше в ходе беседы он стал требовать два миллиона долларов и самолет. Он угрожал тем, что может взорвать себя. На просьбу представиться и сказать, где находится, мужчина сказал, что он Вася Васечкин и добавил несуществующий адрес. Но звонившего быстро вычислили и задержали: им оказался 41-летний житель Гродно Олег Ю.

Оказалось, что в тот день Олег встретил знакомого и с ним распил бутылку водки и два литра пива. А звонок он сделал, когда распрощался с приятелем. Самое интересное, что звонил он с телефона коллеги, которая дала ему также ключи от квартиры, так как доверяла ему. В суде звонивший признал вину и раскаялся.

- Конкретные причины и обстоятельства не вспомнил, но, прослушав запись с абонентского номера, с уверенностью могу сказать, что звонил я. <…> Помню, что с приятелем выпили бутылку водки и 2 литра пива. Дальнейшее не помню, только с того момента, когда приехали сотрудники милиции. На самом деле деньги и самолет мне были не нужны, осуществлять угрозу не собирался, никаких средств и возможностей у меня не было, как и каких-либо взрывных устройств, – сказал в свое оправдание Олег Ю.

В отношении хулигана было возбуждено уголовное дело по ст. 340 (Заведомо ложное сообщение об опасности).

Эксперты признали его вменяемым. Несмотря на провалы в памяти, согласно заключению, в период инкриминируемого деяния он мог в полной мере осознавать значение своих действий. Поскольку обвиняемый совершил умышленное преступление, имея судимость за такие же (трижды был судим за управление транспортным средством в состоянии опьянения), в его действиях признан рецидив.

Суд приговорил мужчину к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на 2 года со штрафом в сумме 511,85 рубля в качестве основных наказаний. Также его лишили права управления транспортными средствами сроком на 2 года 2 месяца 3 дня со штрафом 1 971,49 рубля, - сообщает УВД Гродненского облисполкома.