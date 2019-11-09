2019-11-09T15:45:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Александр Лукашенко поздравил Александру Пахмутову с юбилеем

Народная артистка СССР отмечает 90-летие
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Александра Пахмутова отмечает 90-летний юбилей.Александра Пахмутова отмечает 90-летний юбилей.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Президент Беларуси поздравил Александру Пахмутову с юбилеем.

- Благодаря уникальному таланту, душевной щедрости и высокой внутренней культуре вы неизменно восхищаете публику своим профессиональным мастерством и неиссякаемой энергией, - цитирует Лукашенко belta.by со ссылкой на пресс-службу президента.

В поздравлении отмечается, что творчество Пахмутовой обладает притягательной силой, особым лиризмом и выразительностью, оно вдохновило и воспитало слушателей разных поколений

Лукашенко отметил, что созданные Пахмутовой музыкальные произведения о Беларуси стали настоящими шедеврами и на протяжении многих лет пользуются огромной популярностью в разных странах мира.

- Пусть и в дальнейшем ваша жизнь будет наполнена новыми свершениями, незабываемыми встречами с преданными поклонниками, - говорится в поздравлении.

Александра Пахмутова – композитор и пианистка, автор более 400 песен: «Нежность», «Надежда», «Команда молодости нашей», «Старый клен», «Как молоды мы были» и многие другие.

История одной фотографии. Молодой Игорь Лученок играет на аккордеоне вместе с Александрой Пахмутовой

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