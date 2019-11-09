Стало известно сколько врачей-белорусов работает в Польше

Каждый седьмой медик-иностранец – из Беларуси

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Депутат польского сейма Павел Пудловский сделал запрос в Министерство здравоохранения Польши о количестве иностранцев-врачей в Польше. Из опубликованного ответа стало известно, что большего всего украинских врачей - 470. На втором месте врачи-белорусы - 231.

Следом идут Германия (137), Россия (62), Литва (57).

Замминистра здравоохранения Польши Юзефа Щурек-Желязко в ответе отметил, что в стране нехватка медицинского персонала. Поэтому министерство работает над упрощением правил приема иностранных специалистов для работы в Польше.

К 31 октября 2019 года право заниматься медицинской или стоматологической деятельностью было выдано 1643 иностранцам.

Напомним, ранее Польше заявили, что заинтересованы в белорусских врачах.

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Возможно, работать там можно будет даже без подтверждения диплома.

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