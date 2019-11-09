2019-11-09T17:35:14+03:00
Общество
КП Беларусь

В Санкт-Петербурге из реки выловили профессора. В его сумке нашли женские руки и оружие

Мужчина хотел утопить рюкзак, но тот не тонул. Ранее он убил студентку, с которой встречался
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Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.Фото: Владимир КРИУЛИН
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Следственный комитет России сообщил шокирующие подробности попытки скрыть следы преступления. Сегодня утром из реки Мойки достали 63-летнего мужчину. В его рюкзаке были обнаружены две отрезанные женские руки и травматический пистолет.

Мужчину с переохлаждением доставили в медицинское учреждение. Также возбудили уголовное дело по статье за убийство.

Местный «5 канал» сообщил, что мужчиной оказался историк, преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат исторических наук Олег Соколов. Как утверждают источники «5 канала», профессор пытался утопить рюкзак с частями тела, но тот не уходил под воду. Мужчина сам бросился в воду. Позже в его квартире обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти.

В российских СМИ сообщают, что Соколов встречался с убитой женщиной. Ей оказалась 24-летняя Анастасия, выпускница университета.

В прошлом году петербургское издание «МК» опубликовало материал, в котором с шла речь о том, что преподаватель в 2008 году избил студентку, с которой встречался в то время. Также он ей угрожал расправой.

Олег Соколов входил в научный совет Российского военно-исторического общества, выступал консультантом исторических фильмов, в 2003 году был отмечен орденом Почетного легиона.

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