2019-11-10T10:11:04+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лидском районе мужчина до смерти избил младшего брата, с которым выпивал

Мужчины жили вместе
Настасья КОРСАК
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Фото: t.me/s/skgovbyФото: t.me/s/skgovby
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Тело 43-летнего мужчины нашли во дворе дома в деревне Лидского района вечером 8 ноября. Он жил вместе со своим 48-летним сводным братом. По версии следствия, мужчины выпивали вместе и поругались.

- Старший брат избил младшего, в том числе ударил по голове твердым тупым предметом, - рассказывают в Следственном комитете.

Подозреваемого задержали, заведено уголовное дело по статье "Убийство".

Вчера мы писали об еще одном страшном убийстве. Из реки Мойки в Санкт-петербурге достали 63-летнего мужчину с переохлаждением. В его рюкзаке были две отрезанные женские руки и травматический пистолет. А в квартире мужчины нашли тело 24-летней девушки, с которой он встречался. Подозреваемым оказался известный ученый, консультант исторических фильмов Олег Соколов.

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