В МЧС рассказали о последствиях «минирования» вокзалов и торговых центров

В субботу вечером появилась информация о заминированном вокзале и нескольких торговых центрах

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Очередные массовые лжеминирования случились в субботу вечером в Минске. Около 19.00 в МЧС сообщили о минировании здания железнодорожного вокзала станции «Минск-Пассажирский». Спасатели выехали на место.

- Были эвакуированы 350 человек, - называют цифры в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

На этом лжеминирования не закончились. Поступили сообщения о нескольких торговых центрах.

- «Дана Молл» - эвакуированы 3000 человек, «Галилео» - эвакуированы 2000 человек и «Замок» - эвакуированы 2850 человек, - продолжают в МЧС.

Всего, по подсчетам спасателей, из-за лжеминирования пришлось эвакуировать 8200 человек.

- После проведенных обследований взрывоопасных предметов не обнаружено, - резюмируют спасатели.