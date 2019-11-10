2019-11-10T12:21:09+03:00
Общество
КП Беларусь

В МЧС рассказали о последствиях «минирования» вокзалов и торговых центров

В субботу вечером появилась информация о заминированном вокзале и нескольких торговых центрах
Настасья КОРСАК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Очередные массовые лжеминирования случились в субботу вечером в Минске. Около 19.00 в МЧС сообщили о минировании здания железнодорожного вокзала станции «Минск-Пассажирский». Спасатели выехали на место.

- Были эвакуированы 350 человек, - называют цифры в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

На этом лжеминирования не закончились. Поступили сообщения о нескольких торговых центрах.

- «Дана Молл» - эвакуированы 3000 человек, «Галилео» - эвакуированы 2000 человек и «Замок» - эвакуированы 2850 человек, - продолжают в МЧС.

Всего, по подсчетам спасателей, из-за лжеминирования пришлось эвакуировать 8200 человек.

- После проведенных обследований взрывоопасных предметов не обнаружено, - резюмируют спасатели.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Гомеле пьяный водитель, у которого никогда не было прав, пытался скрыться от экипажа ГАИ. Не вышло
Погода на неделю с 11 ноября: ночь теплее дня, но все еще никакого минуса
В Лидском районе мужчина до смерти избил младшего брата, с которым выпивал
В Санкт-Петербурге из реки выловили профессора. В его сумке нашли женские руки и оружие
Стало известно сколько врачей-белорусов работает в Польше
Александр Лукашенко поздравил Александру Пахмутову с юбилеем
Вынесен приговор «Васе Васечкину», который в Гродно пьяным требовал самолет и миллион долларов
Россия и Беларусь согласовали 16 дорожных карт по экономической интеграции
Сотрудник МЧС случайно стал свидетелем пожара и спас семью в Петриковском районе
В Ивацевичском районе очевидец пожара спаc четырехлетнего мальчика
Минское «Динамо» с возвращением Гуренко обыграло «Дняпро»
В Украине арестованы супруги-ветераны АТО, которых подозревают в убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета
Белорусским женщинам от 25 до 60 лет предложили пройти опрос в интернете и получить бесплатную медконсультацию
В Минске кандидаты в депутаты вышли на массовые пикеты
Житель Орши в примерочной магазина спрятал под одежду детскую куртку, оттолкнул продавщицу и убежал
Макс Корж, «Океан Эльзы», «Руки вверх», «Ленинград»: мошенник из Барановичей c «липовыми» билетами обманул 20 человек
Видеофакт. В центре Бишкека в кафе прогремели три взрыва: один человек погиб, есть раненые
Почти $150 миллионов заплатят водители за дороги в 2020 году
Соглашение о партнерстве Беларуси и Евросоюза зависит от ситуации с БелАЭС
«Александр Глеб - мальчик, помеченный богом»
Лукашенко поздравил аграриев Гомельщины с «Дажынкамі»
Легковые авто еще стоят в очереди на выезд из Беларуси в страны ЕС
В Беларусь хотели незаконно ввезти духовые шкафы стоимостью 70 тысяч рублей
Россельхознадзор снял санкции с четырех белорусских предприятий