2019-11-10T13:22:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода на неделю с 11 ноября: ночь теплее дня, но все еще никакого минуса

А 9 ноября был зафиксирован самый теплый рекорд тепла за весь период метеонаблюдений
Настасья КОРСАК
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На этой неделе не забывайте зонтики!На этой неделе не забывайте зонтики!Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Хоть на улице и дождливо, температура на градуснике в ноябре совсем не ноябрьская. Вчера, 9 ноября, например, был побит очередной температурный рекорд: в Пинске воздух прогрелся до +16,5 градуса - это хоть и на 0,1 градуса, но больше прежнего максимума 9 ноября в 2014-м году.

Новая неделя, по информации Белгидромета, начнется достаточно теплой для середины осени погодой. Практически летней будет ночь с воскресенья 10 ноября на понедельник - в Минске синоптики обещают 10-12 градусов тепла. Днем похолодает до 7-9.

Чуть холоднее будет днем во вторник: 6-8 градусов тепла. Облачно с прояснениями, но зато без осадков.

В среду прогнозируют 11-13 градусов, но с дождем.

В четверг отдохнем от осадков и увидим на градусниках температуру +7-9.

Дождливой и достаточно холодной будет и пятница. 3-5 градусов тепла днем.

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