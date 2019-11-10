2019-11-10T14:49:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле пьяный водитель, у которого никогда не было прав, пытался скрыться от экипажа ГАИ. Не вышло

Пришлось остановиться на ближайшем светофоре
Настасья КОРСАК
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У водителя - 3 промилле алкологоляУ водителя - 3 промилле алкологоляФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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8 ноября сотрудники ГАИ заметили в Гомеле на улице Советской автомобиль марки Ситроен, за рулем в котором водитель в состоянии алкогольного опьянения.

- Инспекторы ДПС остановили автомобиль, но водитель требование об остановке проигнорировал, - рассказывает продолжение пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Далеко водитель не уехал, на ближайшем светофоре пришлось остановиться.

За рулем автомобиля был гомельчанин, которому 31 год. У мужчины никогда не было прав. В крови водителя зафиксировано 3 промилле алкоголя. Теперь ему грозит административная ответственность: за вождение в нетрезвом виде (штраф до 100 базовых величин с лишением права управления на 3 года) и за отсутствие права управления автотранспортом.

КСТАТИ

С начала года только на Гомельщине за управление в состоянии алкогольного опьянения задержано около 3000 человек. За 10 месяцев по вине пьяных водителей совершено 49 ДТП, в которых 13 человек погибли и 51 получил телесные повреждения.

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@kpbel
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