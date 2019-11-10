Льготы на жилье и медобслуживание: как мотивируют парней идти в армию

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18 ноября сотни белорусских юношей отправятся в армию. А вот следующий призыв пройдет уже по новым правилам. Для тех, кто не уклоняется от службы, в министерстве обороны обещают бонусы. В Беларуси разработали так называемый пакет мотивационных мер по повышению статуса срочной службы.

- Несомненно, человек, который честно и добросовестно выполнил свой воинский, гражданский долг, получил военно-учетную специальность, отслужил в вооруженных силах, должен иметь какие-то бонусы и преференции перед теми, кто каким-то образом уклонился от этого, - сказал помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах Леонид Касинский в интервью "Панораме" в эфире "Беларусь-1".

Льготы, по словам помощника министра, коснутся решения жилищного вопроса и сферы медицинского обслуживания.