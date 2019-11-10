2019-11-10T18:46:14+03:00
Экономика
КП Беларусь

«Последнее предупреждение». В Беларуси осталось 9 предприятий со средней зарплатой ниже 400 рублей

Премьер-министр Сергей Румас сказал, что теперь правительство возьмется за предприятия с заработком в 500 рублей
Настасья КОРСАК
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Премьер-министр Сергей РумасПремьер-министр Сергей РумасФото: Павел МАРТИНЧИК
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- Что касается итогов января-сентября текущего года, то нельзя сказать, что ситуация в экономике устраивает правительство, - сказал на заседании Совета Министров Республики Беларусь по итогам работы экономики в январе-сентябре 2019 года премьер-министр Сергей Румас.

Премьер-министр Сергей Румас обратил внимание, что правительство требует разобраться с низкой зарплатой на предприятиях.

С предприятиями, где зарплата была ниже Br400, по словам премьер-министра, уже практически разобрались. В стране осталось 9 организаций, не решивших эту проблему, и в правительстве знают, как будет исправляться ситуация. Следующий этап – разобраться с предприятиями, где средняя зарплата ниже Br500.

- Лимит на уговоры предметно разобраться с каждой такой организацией уже исчерпан, поэтому сегодняшний разговор на эту тему – последнее предупреждение. Мы договорились, что, если не будет подвижек, Правительство по итогам года внесет главе государства предложения об освобождении от занимаемых должностей ответственных лиц», – сказал Сергей Румас.

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