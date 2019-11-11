В понедельник в Минске появится новая остановка

А в среду - еще одна

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Два новые остановки появятся в Минске 11 и 13 ноября.

В понедельник, 11 ноября, по автобусному маршруту №15Д "Фогеля - ДС Уручье-2" появится остановка "Виталюр" при движении в направлении ДС "Уручье-2". Также на этом маршруте по будням утром появятся дополнительные рейсы отправлением с конечного пункта "Фогеля" в 7.07, 7.21, 7.45, 8.00, 8.25, 8.39. Об этом сообщает belta.by.

А со среды, 13 ноября, в связи с обустройством новых остановок по ул. Чюрлениса в Московском районе Минска возле дома №16 появится новая остановка для троллейбуса №47, автобуса №32С при движении в обоих направлениях. Название остановки - "Чюрлениса".

Остановка на пересечении ул. Чюрлениса и Каролинского проезда будет переименована в "Каролинский проезд". А скоростной автобус №32С там больше останавливаться не будет.