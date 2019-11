Белоруска получила корону вице-мисс на конкурсе «Мисс Мира Plus Size»

Изменить размер текста: A A

Хорошие новости из Киева: на конкурсе «Мисс Мира Plus Size» белоруска Наталья Колесникова из Гомеля вошла в TOP FIVE и получила корону вице-мисс. Первое место разделили участницы из Бразилии и Суринама, сообщает sb.by со ссылкой на пресс-секретаря проекта «Мисс Беларусь Plus Size» Анну Мирочник.

За корону в этом году боролись девушки из Беларуси, Бразилии, Украины, России, Латвии, Индии, Нидерландов, Бельгии, Суринама и Сингапура.

Кстати, любопытно, что в TOP FIVE вошла еще одна белоруска - Екатерина Лаздовская, которая представляла Латвию. Она родилась в Глубоком Витебской области, а когда ей было два года, семья переехала в Латвию. Десять лет назад мать Екатерины вернулась в Беларусь, но сама девушка осталась там, поскольку в Латвии у нее семья и ребенок.

Напомним, для участия в конкурсе "Мисс мира плюс сайз" свои заявки прислали почти 150 белорусок с размером начиная от 46-го. А на сайте kp.by наши читатели голосовали за участниц. По результатам этого голосования победительницей стала Дарья Ващилина.