2019-11-11T09:53:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Белоруска получила корону вице-мисс на конкурсе «Мисс Мира Plus Size»

В топ-5 вошла еще одна белоруска, которая представляла Латвию.
Ирина ВЕТРОВА
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В топ-5 попали сразу две белоруски. Фото организаторов.В топ-5 попали сразу две белоруски. Фото организаторов.
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Хорошие новости из Киева: на конкурсе «Мисс Мира Plus Size» белоруска Наталья Колесникова из Гомеля вошла в TOP FIVE и получила корону вице-мисс. Первое место разделили участницы из Бразилии и Суринама, сообщает sb.by со ссылкой на пресс-секретаря проекта «Мисс Беларусь Plus Size» Анну Мирочник.

За корону в этом году боролись девушки из Беларуси, Бразилии, Украины, России, Латвии, Индии, Нидерландов, Бельгии, Суринама и Сингапура.

Кстати, любопытно, что в TOP FIVE вошла еще одна белоруска - Екатерина Лаздовская, которая представляла Латвию. Она родилась в Глубоком Витебской области, а когда ей было два года, семья переехала в Латвию. Десять лет назад мать Екатерины вернулась в Беларусь, но сама девушка осталась там, поскольку в Латвии у нее семья и ребенок.

Напомним, для участия в конкурсе "Мисс мира плюс сайз" свои заявки прислали почти 150 белорусок с размером начиная от 46-го. А на сайте kp.by наши читатели голосовали за участниц. По результатам этого голосования победительницей стала Дарья Ващилина.

Наталья Колесникова из Гомеля получила корону вице-мисс.

Наталья Колесникова из Гомеля получила корону вице-мисс.

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