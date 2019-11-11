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Хоккеисты сборных Беларуси и России устроили массовую драку
Судьи с трудом растащили дерущихся [видео]
Драка началась во время смены составов. Фото: стоп-кадр видео с сайта hockey.by.
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10 ноября любители хоккея смогли увидеть не только интересную игру, но и впечатляющую драку. Она произошла во время матча турнира на Кубок Президентского спортивного клуба, который проходил на малой арене «Чижовка-Арены».
Все началось после конфликта россиян с форвардами белорусского первого звена Федором Николаени и Егором Игнатенко, сообщает hockey.by.
Во время смены составов началась драка, и на льду одновременно оказались два десятка игроков. Судьи с трудом растащили дерущихся.
Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу россиян. Они стали победителями турнира.
Массовая драка юношеских сборных Беларуси и России. Источник: Хоккей Беларуси