2019-11-11T14:08:06+03:00
Спорт
КП Беларусь

Хоккеисты сборных Беларуси и России устроили массовую драку

Судьи с трудом растащили дерущихся [видео]
Ирина ВЕТРОВА
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Драка началась во время смены составов. Фото: стоп-кадр видео с сайта hockey.by.Драка началась во время смены составов. Фото: стоп-кадр видео с сайта hockey.by.
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10 ноября любители хоккея смогли увидеть не только интересную игру, но и впечатляющую драку. Она произошла во время матча турнира на Кубок Президентского спортивного клуба, который проходил на малой арене «Чижовка-Арены».

Все началось после конфликта россиян с форвардами белорусского первого звена Федором Николаени и Егором Игнатенко, сообщает hockey.by.

Во время смены составов началась драка, и на льду одновременно оказались два десятка игроков. Судьи с трудом растащили дерущихся.

Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу россиян. Они стали победителями турнира.

Массовая драка юношеских сборных Беларуси и России. Источник: Хоккей Беларуси

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