Александр Лукашенко отправился в Австрию с официальным визитом

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Поездка в Вену намечена на 11 - 12 ноября.

Как сообщает president.gov.by, 12 ноября в Вене в узком и расширенном составах запланированы переговоры Александра Лукашенко с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Они обсудят продолжение торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также политические вопросы, в числе которых взаимодействие Беларуси с Евросоюзом, в том числе в формате "Восточного партнерства", тематика охраны окружающей среды.

Также запланированы встречи с председателем Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой и председателем Австрийской народной партии, депутатом Национального совета Австрии Себастьяном Курцем.

Кстати, в эти дни в Вене будет проходить Австрийско-белорусский бизнес-форум, в котором примут участие деловые круги двух стран.

Напомним, на днях Александр Лукашенко вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где провел 10 дней. В этой поездке президента сопровождали старший сын Виктор и младший Николай. Президент провел в ОАЭ три встречи.