2019-11-11T14:11:22+03:00
Общество
КП Беларусь

В Брестской и Гродненской областях заработал единый безвиз

Иностранцы могут въезжать через пункты пропуска этих регионов и находиться там до 15 суток
Ирина ВЕТРОВА
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Путешествовать по Беларуси иностранцы могут и без виз.Путешествовать по Беларуси иностранцы могут и без виз.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Единый безвизовый режим для иностранных туристов заработал на территории Брестской и Гродненской областей.

Как сообщает tvr.by, туристы могут въезжать и выезжать через любые пограничные пункты пропуска этих регионов и находиться там до 15 суток. Также иностранцы могут перемещаться без виз по всей территории западных областей, если они находятся в составе организованных туристических групп. В безвизовую приграничную территорию Брест - Гродно входят уже две действующие зоны в Брестской и Гродненской областях. К ним присоединятся еще пять районов Гродненского региона: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский.

Кстати, по всем дорогам Гродненской области будет работать мобильное приложение, которое позволит туристам находить достопримечательности в радиусе 50 км вдоль автодорог.

Напомним, сохраняется безвизовый въезд в Беларусь для иностранных туристов на срок до 30 суток, если они прилетают в Национальный аэропорт "Минск".

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