2019-11-11T14:14:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Названа десятка самых пьющих стран мира. Есть ли в списке Беларусь?

На первом месте оказалась Литва
Ирина ВЕТРОВА
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210 граммов водки за один прием - опасная доза!210 граммов водки за один прием - опасная доза!Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Страной с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения стала Литва. Ее жители в среднем пьют 12,3 литра алкоголя в год. Об этом сообщает ria.ru со ссылкой на публикацию Организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце".

На втором месте находится Австрия (11,8 литра), а на третьем - Франция (11,7).

Следом за ними идут Чехия (11,6 литра) и Люксембург (11,3 литра).

Шестое место в рейтинге "самых пьющих стран" делят между собой Латвия и Ирландия. Жители этих стран выпивают в среднем 11,2 литра алкоголя.

На седьмом месте - Венгрия и Россия (11,1 литра).

Замыкают десятку Германия (10,8 литра), Португалия (10,7) и Польша (10,6).

Беларусь в эту десятку не попала. Однако есть другая статистика, по которой в нашей стране каждый третий мужчина употребляет алкоголь с вредом для здоровья. Опасной дозой считается бутылка вина, или 210 мл водки за один прием.

Самыми "непьющими" странами названы Индонезия, Турция, Израиль, Индия и Коста-Рика.

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