2019-11-11T14:15:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Прикидывались покупателями, предлагали предоплату и обнуляли счета

В Витебске поймали мошенников-гастролеров: они воровали деньги с карточек
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Витебске поймали мошенников-гастролеров, которые, возможно, причастны к хищениям денег со счетов по всей стране. Фото: МВД.В Витебске поймали мошенников-гастролеров, которые, возможно, причастны к хищениям денег со счетов по всей стране. Фото: МВД.
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Группу мошенников, которые воровали деньги с карточек, задержали в Витебске. Злоумышленники - так называемые гастролеры. Сотрудники УВД Витебского облисполкома задержали их на квартире, которую они сняли на время очередного визита в Беларусь.

В группу входили несколько человек в возрасте от 15 до 37 лет, рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Предположительно, именно они могут стоять за волной хищений с банковских карт, которая прокатилась практически по всем регионам республики.

Мошенники выискивали на различных интернет-ресурсах объявления о продаже каких-либо товаров. Звонили продавцам, представляясь индивидуальными предпринимателями. Предлагали оплатить товар банковским переводом, объясняя, что позже приедут за покупкой лично либо пришлют курьера.

- Для подтверждения операции перевода денег мошенник просил идентификационный номер паспорта собеседника и коды, которые приходили на телефон. Этой информации было вполне достаточно для получения доступа к интернет-банкингу жертвы и похищения денег с карт-счета, - рассказала Ольга Чемоданова.

Как минимум четыре факта подобных хищений совершены в Витебской области. Витебским ГОСК возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК Республики Беларусь (хищение путем использования компьютерной техники) .

В то же время в Минске в правоохранительные органы обратились около полусотни человек, которых обокрали аналогичными способами.

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