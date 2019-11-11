Лукашенко подарил Пугачевой три мешка картошки

К мешкам картошки прилагалась инструкция, как ее лучше готовить. Фото: ntv.ru

Примадонна рассказала о гостинцах, которые получила в Минске

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Алла Пугачёва привезла с собой из Минска не только конфеты и орден Дружбы народов, которые ей вручили от белорусского президента, но еще и три мешка картошки.

- Я везу с собой картошку, сало – подарили, - рассказала Алла Борисовна журналисту программы "Ты не поверишь!" телеканала НТВ , который встретил ее на вокзале в Москве.

- Это поклонники подарили, да? - уточнил он.

- Нет, президент. Это замечательно! Мешки картошки, сало, конфеты и орден.

На экране показали, как из вагона примадонны выносят три внушительных мешка отборной картошки. Каждый из них был снабжен подробной инструкцией, в которой написано, из какого сорта лучше готовить суп и пюре, а какой подойдет для драников. На одном из мешков было видно название сорта - "Манифест".

Напомним, Александр Лукашенко не был на концерте и не мог лично вручить подарок, так как в эти дни уехал в Арабские Эмираты, но передать картошку певице не забыл. Кстати, раньше белорусский президент дарил картошку и Владимиру Путину.

Рассказывая о впечатлениях от минского концерта, Алла Пугачева с теплотой отозвалась о белорусах:

- Они удивительно светлые, чистые, доброжелательные - какая-то удивительная нация. Вот и я в папу пошла! (отец Пугачевой родом из Могилевской области - прим. ред.)

Напомним, концерт Аллы Борисовны в Минске прошел 2 ноября. Она порадовала поклонников не только своими песнями, но и остроумными высказываниями:

- Уж 70 мне! Уже не пою, уже не рожаю! А все равно кое-кого раздражаю, - подшучивала она на концерте.